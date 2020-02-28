Ставки по депозитам в крупнейших банках опустились до новых минимумов

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в российских рублях. По результатам мониторинга, во II декаде февраля 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 5,45%. В I декаде февраля 2020 г. они составляли 5,49%.
Оценка ставок по вкладам проводилась на основе анализа предложения десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
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Ставки по депозитам в крупнейших банках опустились до новых минимумов28 февраля 2020
Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в российских рублях. По результатам мониторинга, во II декаде февраля 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 5,45%. В I декаде февраля 2020 г. они составляли 5,49%.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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