Ставки по депозитам в крупнейших банках опустились до новых минимумов

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в российских рублях. По результатам мониторинга, во II декаде февраля 2020 г. они опустились до новых исторических минимумов — 5,45%. В I декаде февраля 2020 г. они составляли 5,49%.



Оценка ставок по вкладам проводилась на основе анализа предложения десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.