ООО «Кедр» стало первым резидентом ТОСЭР Тулуна

ООО «Кедр» стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Тулун». Соответствующая запись была внесена в реестр Минэкономразвития России 27 февраля 2020 года.

Напомним, компания предлагает проект по расширению действующего производства по переработке дикорастущего сырья и консервированию овощей и фруктов. В рамках инвестиционного проекта предполагается создать в Тулуне предприятие по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сушеной ягоды, джемов, морсов.

По информации ООО «Кедр», объем капитальных вложений в проект составит 17,9 млн рублей, в результате реализации проекта будет создано 10 новых рабочих мест.

Справка

Основной задачей ТОСЭР является формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Особый правовой режим ведения бизнеса предусматривает предоставление налоговых льгот юридическим лицам.

Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).