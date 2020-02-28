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Приставы выдворили из Иркутска двух гражданок Тайланда

28 февраля 2020

Судебные приставы выдворили двух гражданок Тайланда, незаконно пребывавших на территории Российской Федерации.

В Иркутск каждая из них прибыла с определенной целью: одна прилетела по годовой учебной визе, другая – по туристической путевке сроком на месяц. По истечении времени 45-летние женщины от выезда уклонились. Гражданки были признаны Октябрьским районным судом г. Иркутска виновными в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждой и принудительное выдворение за пределы России.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области напоминает, что в 2019 году приставы выдворили за пределы 597 иностранных граждан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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