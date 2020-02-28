МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой

«МТС» запускает комплексное решение для ритейла, совмещающее в себе противокражную систему защиты и информационно-рекламную медиа-панель с управлением контентом через облачную платформу МТС TVBit.

Новый продукт состоит из акустомагнитных рамок с интегрированными цифровыми медиапанелями, которые устанавливаются на выходе из торговой точки, и облачной системы управления контентом МТС TVbit.

Решение интегрируется с внутренними ИТ-системами клиента – видеонаблюдением, CRM и бухгалтерскими программами. В совокупности с возможностями аналитики больших данных МТС, комплекс позволяет планировать и проводить персонализированные рекламные кампании, менять их в течение дня, настраивая сообщения на конкретную узкую целевую аудиторию, и отслеживать эффективность рекламы в каждой торговой точке.

Облачный сервис TVbit позволяет гибко настраивать рекламу и управлять информацией из любого места в режиме онлайн.

«Данный сервис принципиально меняет модель доставки информации поскольку через него практически любая поверхность становится новым источником. МТС продолжает активно разрабатывать сервисы для цифровизации бизнес-процессов, предлагая предприятиям простые и современные инструменты оптимизации и повышения эффективности работы», — комментирует врио директора филиала МТС в Иркутской области Елена Ватуля.

Противокражное оборудование производится компанией «Антивор» и поставляется на эксклюзивных условиях в рамках сервиса TVBit от МТС.

МТС предоставляет доступ к сервису TVBit с середины 2019 года. Для подключения к сервису клиенту необходима ЖК-видеопанель и доступ к интернету.

Основными пользователями сервиса TVBit являются компании из следующих отраслей:

∙ Сфера услуг (автосервис, салоны операторов мобильной связи – 24%)

∙ Ритейл – 16%

∙ Юридические агентства – 20%

∙ Девелоперские компании – 14%

∙ Банки – 10%

∙ Производственные компании – 9%

∙ Учебные заведения – 7%