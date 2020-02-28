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МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой

28 февраля 2020

«МТС» запускает комплексное решение для ритейла, совмещающее в себе противокражную систему защиты и информационно-рекламную медиа-панель с управлением контентом через облачную платформу МТС TVBit.

Новый продукт состоит из акустомагнитных рамок с интегрированными цифровыми медиапанелями, которые устанавливаются на выходе из торговой точки, и облачной системы управления контентом МТС TVbit.

Решение интегрируется с внутренними ИТ-системами клиента – видеонаблюдением, CRM и бухгалтерскими программами. В совокупности с возможностями аналитики больших данных МТС, комплекс позволяет планировать и проводить персонализированные рекламные кампании, менять их в течение дня, настраивая сообщения на конкретную узкую целевую аудиторию, и отслеживать эффективность рекламы в каждой торговой точке.

Облачный сервис TVbit позволяет гибко настраивать рекламу и управлять информацией из любого места в режиме онлайн.

«Данный сервис принципиально меняет модель доставки информации поскольку через него практически любая поверхность становится новым источником. МТС продолжает активно разрабатывать сервисы для цифровизации бизнес-процессов, предлагая предприятиям простые и современные инструменты оптимизации и повышения эффективности работы», — комментирует врио директора филиала МТС в Иркутской области Елена Ватуля.

Противокражное оборудование производится компанией «Антивор» и поставляется на эксклюзивных условиях в рамках сервиса TVBit от МТС.

МТС предоставляет доступ к сервису TVBit с середины 2019 года. Для подключения к сервису клиенту необходима ЖК-видеопанель и доступ к интернету.

Основными пользователями сервиса TVBit являются компании из следующих отраслей:

∙  Сфера услуг (автосервис, салоны операторов мобильной связи – 24%)

∙  Ритейл – 16%

∙  Юридические агентства – 20%

∙  Девелоперские компании – 14%

∙  Банки – 10%

∙  Производственные компании – 9%

∙  Учебные заведения – 7%


/ Сибирское Информационное Агентство /
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