Сбербанк провел конференцию для участников ВЭД и наградил лучших экспортеров

27 февраля Сбербанк провел IV ежегодную конференцию «ВЭД. Новые рынки». Цель форума — объединить участников внешнеэкономической деятельности, чтобы вместе решать задачи выхода российских компаний на зарубежные рынки. Эксперты и предприниматели поделились своим опытом и успешными бизнес-кейсами, рассказали, как выходить на международный уровень и продвигать свой бизнес за рубежом, какой должна быть система поддержки российских компаний за границей и каким образом финансировать внешнеэкономическую деятельность.

На мероприятии выступили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков и другие руководители бизнеса.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У российского несырьевого экспорта — огромный потенциал. Обслуживая 210 тысяч клиентов ВЭД, мы стремимся максимально упростить все юридические формальности, даем бизнесу простые и понятные инструменты, сервисы и площадки, чтобы выходить на новые рынки и в новые страны было так же легко, как заказывать такси или пиццу. У нас есть экспресс-сервис ʺВозмещение НДС/акцизовʺ, позволяющий вернуть НДС или акциз за 7 дней вместо 72, международная онлайн-площадка ʺБанк бизнес-партнеровʺ, Центр компетенций ВЭД с профессиональными консультантами и ряд других сервисов. Конференцию для экспортеров мы провели уже в четвертый раз — на мой взгляд, это отличная возможность обмениваться лучшими практиками и вместе решать проблемы».

Также в рамках конференции состоялось вручение совместной премии Сбербанка и DHL «Экспортеры. Новый уровень» для представителей малого и среднего бизнеса, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, активно экспортирующих свою продукцию. Конкурс проводился в трех номинациях: «Экспортный пример» (победитель — ООО "Евро Декор и К"), «Экспортер-новатор года» (победитель — АО "Русская механика") и «Экспортер года в сфере e-commerce» (специальная номинация DHL Express — победителями стали: 1 место – ООО Ходоор, 2 место – ООО «Дженте», 3 место – ИП Громова Надежда Васильевна).

При отборе победителей учитывались: динамика роста экспортных продаж, расширение географии экспортных поставок, стратегия продвижения продукта на иностранные рынки, инновационность экспортируемого продукта, а также использование онлайн-каналов в экспортных продажах.