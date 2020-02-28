Банк ВТБ и Ассоциация корпоративных казначеев провели мероприятие по новым технологиям в инкассации

Банк ВТБ совместно с Ассоциацией корпоративных казначеев (АКК) организовал конференцию для представителей крупного бизнеса на тему развития технологий онлайн-инкассации с использованием автоматизированных депозитных машин (АДМ).

В ходе мероприятия был проведен обзор российского рынка АДМ, а также мировых тенденций по использованию наличных денежных средств в торгово-сервисных предприятиях. Компании «Магнит», «Ашан Ритейл», DHL поделились опытом использования АДМ и преимуществами по сравнению с классическим вариантом инкассации.

В мероприятии также приняли участие поставщики АДМ: ООО «Профиндустрия-Центр», ООО «ЛАН АТМсервис» ГК Ланит, ООО ТПК «ДИИП 2000», ООО «СИСТЕМА» и ГК «Гамма-Центр».

В рамках конференции участникам была предоставлена возможность протестировать работу пяти моделей АДМ на демонстрационных стендах — внести наличные денежные средства, получить отчет, оценить внешний вид устройств и габариты, а также ознакомиться с внутренним устройством машин.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Работа с наличными денежными средствами — одно из наиболее сложных и трудно автоматизируемых направлений деятельности корпоративных казначейств. Мы рады, что нам удалось организовать живой диалог по этой теме, собрать на одной площадке все вовлеченные в процесс автоматизации работы с наличными стороны: специалистов банка, поставщиков АДМ и сами компании. Это позволило всесторонне обсудить процесс онлайн-инкассации, в том числе технические и операционные аспекты установки АДМ, вопросы управленческого учета, безопасности и многие другие».

«Несмотря на бурно развивающиеся сервисы, предоставляющие различные варианты безналичных платежей, налично-денежный оборот сохраняет свои позиции и, как было отмечено на прошедшей конференции, удерживает устойчивую долю. В связи с этим особенно важно развивать и оптимизировать технологии работы с наличностью. В данный момент времени АДМ является одной из самых перспективных технологий НДО. При этом существует ряд важных вопросов, решение которых сделает использование АДМ еще более эффективным. Подобные мероприятия крайне полезны для обсуждения таких вопросов и нахождения путей их решений», — добавил Владимир Козинец, Президент Ассоциации корпоративных казначеев.

Справка

Банк ВТБ и Ассоциация корпоративных казначеев сотрудничают с 2015 года. За это время было проведено множество мероприятий, освещающих важные темы в области организации, управления и оптимизации работы корпоративных казначейств.

В 2018 году банк ВТБ удостоен награды Ассоциации корпоративных казначеев за вклад в развитие профессионального сообщества корпоративных казначеев России.

АДМ — устройства, предназначенные для приема, определения подлинности, пересчета, хранения большого объема наличности и зачисления депонированных сумм на расчетный счет юридического лица в режиме он-лайн.