Большинство работодателей уверены, что женщин нужно спрашивать о перспективах появления детей при трудоустройстве

Согласно данным службы исследований hh.ru, 62% работодателей считают, что мужчинам такой вопрос задавать не надо, при этом 33% считают, что нужно.

Что касается кандидатов-женщин, то 66% опрошенных представителей компаний считают, что такой вопрос задавать нужно (26% — «точно нужно», 40% — «скорее нужно»). Представители крупных компаний реже считают, что такие вопросы нужно задавать кандидатам, однако перекос между тем, кому именно нужно или не нужно их задавать — мужчинам или женщинам, всё равно остаётся существенным.

Кроме этого, 96% работодателей заявили, что им приходилось нанимать на работу кандидатов определенного пола. В крупных компаниях (от 500 сотрудников) эта доля несколько меньше — 88%. Чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции неквалифицированного персонала (рабочий, административный и т.п.) — 30% работодателей утверждают, что целенаправленно ищут только мужчин или только женщин на эти позиции постоянно. В целом, чем выше позиция, тем реже на нее ищут кандидата конкретного пола.

Исходя из практики респондентов, при приеме на работу и мужчин, и женщин одинаково часто волнуют такие аспекты, как банковские продукты, развитие и обучение персонала. Кандидатов-мужчин, по мнению представителей компаний, чаще волнуют карьерные перспективы, компенсация занятий спортом и оплата питания / проезда. Женщин же чаще волнует возможность гибкого графика, наличие ДМС, программы и предложения для семей сотрудников, комфортность офиса и возможность привести детей на работу.

«Среди работодателей все еще сильно мнение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет: это показывает распределение ответов на вопрос о том, нужно ли при приеме на работу задавать кандидатам-мужчинам и кандидатам-женщинам вопрос о перспективах появления у них детей и вообще семейном положении», - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.