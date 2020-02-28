Как россияне отмечают Масленицу?

Согласно исследованию ВЦИОМ, Большинство россиян считают, что Масленица — часть нашей культуры и традиций (52%). Также каждый пятый объясняет это празднование в связи с наступлением весны и проводами зимы (20%).

Более половины россиян сообщают, что на этот праздник принято сжигать чучело зимы (58%), почти каждый пятый считает, что народные гуляния являются традиционным времяпрепровождением, связанным с этим событием (17%). Также россияне называли масленичными традициями походы в гости и встречи с близкими (9%), спортивные игры и кулачные бои (8%), а также традицию забираться на столб (7%) или водить хороводы (6%).

Из года в год самым популярным занятием на масленичной неделе остается поедание блинов — в этом году планируют заниматься этим 88% россиян. Доля планирующих готовку блинов при этом ниже на 10 п.п. — 78%. Те, кто будут готовить блины, планируют делать это с различной периодичностью: 15% будут печь их каждый день, эта доля выше в сёлах — 20%. От двух до пяти раз собираются печь блины 60% россиян. Только один раз будут готовить блины 22% наших соотечественников, преимущественно в двух столицах (30%).

Также большинство наших соотечественников принесут извинения своим близким и знакомым в Прощёное воскресенье (80%), будут ходить в гости или принимать гостей по случаю Масленицы (68%), а также принимать участие в народных масленичных гуляниях — в этом году планируют 46% россиян, на 6 п.п. больше, чем в прошлом году. Сжигать чучело планируют 37%, что также больше, чем в 2019 г. (30%). Посещать великопостные службы в церкви и отказываться от мяса и мясных продуктов в преддверии Великого поста планируют каждый четвертый и каждый пятый соответственно (26% и 20%).