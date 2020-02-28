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Какие премиальные марки автомобилей предпочитают закупать компании?

28 февраля 2020

Корпоративные продажи автомобилей премиум-брендов в минувшем году составили 50 тыс. единиц, что составляет 20,2% от общего объема, сообщает «АВТОСАТ».

При этом за год они выросли на 8,5%.

Лидером здесь является Mercedes-Benz, который продал юридическим лицам 14,5 тыс. легковых машин – на 6,4% больше, чем в 2018 году. Второе место здесь занял BMW (13,8 тыс. шт.; +22,4%). Отметим, что суммарная доля двух немецких брендов составила свыше половины (56,7%) от общего объема корпоративных продаж в премиум-сегменте.

Кроме них, в ТОП-5 попадают: Lexus (4,9 тыс. шт.; -2%), Audi (4,8 тыс. шт.; -4%) и Land Rover (3,3 тыс. шт.; +12%). Показатели других премиальных марок составили менее 2 тыс. единиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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