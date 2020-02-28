В январе 2020 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 10,8%

Согласно данным НБКИ, среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заещмщиков потребкредитов в январе составил 633 балла.

В январе 2020 года средний размер выданных потребикредитов составил 172,2 тыс. руб., увеличившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе 2019 года – 155,3 тыс. руб.). Стоит также отметить, что рост среднего чека был отмечен на фоне сокращения числа выданных в январе 2020 года потребкредитов.

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика потребительского кредита в январе 2020 года находился на уровне 633 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное - 850 баллов).

В целом, в 2019 году средний чек потребительского кредита демонстрировал постоянный рост (за исключением октября-ноября) и по сравнению с 2018 годом увеличился на 7,8%, составив 179,6 тыс. руб. (в 2018 г. – 166,6 тыс. руб.).

«В последние месяцы наметилась тенденция по сокращению количества выданных потребительских кредитов при росте их среднего чека, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Во многом это объясняется тем, что введение в прошлом году показателя долговой нагрузки (ПДН) усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к необеспеченному кредитованию. Иными словами, банки все тщательнее оценивают заемщиков и стараются кредитовать только тех из них, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. При этом делегируют этим гражданам все более значительные суммы кредитных средств».