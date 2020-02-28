Сагаалган празднуют в Усть-Ордынском Бурятском округе

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравил с праздником Белого месяца жителей Усть-Ордынского Бурятского округа, сообщают в областной администрации.

Сагаалган считается временем обновления, пробуждения природы. Наступление Нового года по лунному календарю – особый праздник.

- Вы сохранили традиционные формы хозяйствования. А весна – начало нового цикла работ на земле. Округ по праву имеет статус опорной аграрной территории. Треть всех объёмов молока в Иркутской области и 30 процентов урожая зерновых культур произведены здесь. В хозяйствах округа содержится почти половина крупнорогатого скота. Это серьёзный вклад в экономику области. Спасибо вам за ваш труд! Как заведено, в этот праздник особый почёт и уважение оказывают людям старшего поколения. Позвольте пожелать вам мира и добра! - сказал Игорь Кобзев.

Также исполняющий обязанности Губернатора подчеркнул, что задача Правительства Иркутской области – обеспечить всестороннюю помощь и поддержку жителям округа. Отдельное внимание – самобытной культуре Усть-Ордынского Бурятского округа. Сейчас возводятся Дома культуры в сёлах Майск, Новоленино, Ирхидей Осинского района, селе Тараса Боханского района, селе Нукуты Нукутского района. На 2020-й год запланировано начало строительства Дома культуры в селе Хогот Баяндаевского района и многофункционального центра культуры в посёлке Новонукутский Нукутского района.