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В Иркутской области мошенники стали все чаще звонить предпринимателям под видом сотрудников МЧС

28 февраля 2020

Мошенники представляются сотрудниками МЧС и предлагают предпринимателям откупиться от внеплановой проверки. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

Попытки вымогательства под именем высокопоставленных должностных лиц регионального управления - не первый случай. В основе подобных обращений – исключительно преступный интерес. Отмечается, что предприниматели, которым поступают звонки подобного характера, всё же проявляют бдительность и сообщают об этом в правоохранительные органы.

Как правило, при разговоре преступники используют приемы психологического давления, в разговоре оперируют фамилиями чиновников, предлагают решить имеющиеся проблемы за крупную сумму денег в короткий срок.

Сотрудники МЧС России рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при получении подобных предложений

В МЧС напоминают, что о предстоящих внеплановых проверках владельцев бизнеса информируют официально с обязательным вручением уведомления. Помимо служебного удостоверения у инспектора надзорной деятельности должен быть нагрудный знак с номером и документы, предусмотренные законодательством.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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