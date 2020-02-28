Задолженность по зарплате выплатили 438 жителям Иркутской области

Согласно данным Иркутскстата, задолженность предприятий Иркутской области перед сотрудниками составляет 8,1 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Иркутская область, по объему задолженностей по зарплате, занимает 51 место в РФ, а среди регионов Сибирского федерального округа - седьмое.

Министерством труда и занятости Иркутской области провело анализ работы территориальных межведомственных комиссий по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд за прошлый период (ТМВК).

В муниципальных образованиях, где проблемы с выплатой зарплат отсутствуют, комиссия рассмотрела вопрос легализации заработной платы, погашения задолженности по налогу на доходы физлиц и страховым взносам. Эти темы актуальны для 1 840 организаций.

Наталья Воронцова отметила, что в результате совместных мер была погашена задолженность по заработной плате в 45 организациях, где работает более двух тысяч работников. Полностью погашена задолженность по заработной плате в организациях Черемхово, Усть-Илимска, Аларского, Балаганского, Заларинского, Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского и Чунского районов.

По итогам заседания территориальным межведомственным комиссиям было поручено активизировать работу, проводить заседания ежемесячно, разработать планы мероприятий по погашению задолженности по всем организациям - должникам.