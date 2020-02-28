«Слата» открывает пункты обмена «эмоджиков» на настольную игру

Сеть супермаркетов «Слата» сообщила о досрочном завершении акции «Эмоджимания» и объявила об открытии пунктов обмена игрушек и выдачи карты настольной игры. Как отмечают в компании, интерес к коллекционным акциям активно растет, более 2,5 млн фигурок раздали за менее чем 1,5 месяца в 83 супермаркетах, сообщают в пресс-службе ретейлера.

14 января, вслед за «Витаминными друзьями», сеть супермаркетов «Слата» запустила не менее эмоциональную акцию «Эмоджимания», нацеленную на маленьких жителей города и, в целом, на семейный интерес к коллекционированию и совместному времяпрепровождению за игрой.

Дети приходили в восторг от небольших «засекреченных» пакетиков с милыми смайликами внутри, которые их родители могли моментально получить при расчете на кассе за каждые 500 рублей в чеке, а также при покупке товаров-участников акции.

Компания признает, что не ожидала такого высокого всплеска интереса и вынуждена сообщить о досрочном завершении акции на 7 дней от заявленного срока в рамках прописанной аферты.

Также, в компании приняли решение об открытии пунктов обмена эмоджиков. В указанных ниже супермаркетах на месте будут работать промоутеры. Вы можете принести эмоджики-повторы и обменять их на недостающие из коллекции. На месте у промоутеров можно будет бесплатно взять распечатанное поле для игры.

Режим работы пункта обмена: