Под действие нового налога на раритетные автомобили попадет 6% от всех легковых автомобилей в РФ

По состоянию на 1 января 2020 года в РФ насчитывается почти 2,7 млн легковых автомобилей, имеющих возраст старше 30 лет - это 6% от всего легкового парка России, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Что касается коммерческих автомобилей, то согласно принятому ГОСТу, раритетной будет считаться техника, чей возраст превышает 50 лет. Стоит отметить, что, помимо возраста самой машины, ГОСТ Р 58686-2019 содержит и ряд других условий (распространяются на легковые и коммерческие автомобили, мотоциклы и прицепы). Например, техника должна иметь оригинальный двигатель, кузов или раму (при наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния.

Добавим, что подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого по ГОСТ Р 58686-2019 с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения.

Иными словами, заинтересованные лица смогут без ограничений использовать и распоряжаться раритетным транспортным средством без оформления СБКТС на территории России. Прежде у владельцев таких автомобилей не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных.