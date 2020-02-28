Новости

Фестиваль «Фронтовая концертная бригада» стартует в Иркутской области

28 февраля 2020

1 марта начинается отборочный тур областного фестиваля «Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы!», сообщают в областной администрации.

Фестиваль пройдет в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.  

В фестивале примут участие коллективы культурно-досуговых, образовательных учреждений, высших и средних специальных учебных заведений, а также предприятий Иркутской области.

Отборочные туры фестиваля пройдут с 1 марта по 15 апреля в Усть-Куте, Бодайбо, Усть-Илимске, Братске, Зиме, Усолье-Сибирском, Иркутске, Тулунском, Тайшетском, Эхирит-Булагатском, Боханском и Катангском районах.

Лучшие «фронтовые концертные бригады» будут приглашены для участия в гала-концерте 2 мая в Иркутск. 

Кроме того, для сохранения памяти тех, кто участвовал в боях за Родину, а также о певцах, творческих коллективах организаторы фестиваля проводят акцию «Артисты Победы». В рамках мероприятия пройдет сбор информации о концертных бригадах и их участниках, которую разместят на промо–сайте фестиваля-конкурса «Фронтовая концертная бригада «Во Славу Победы!».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании