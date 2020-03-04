Производство комплектов электрической аппаратуры в Иркутской области увеличилось на 9%

По итогам января-декабря 2019 года индекс промышленного производства составил 116,5%, при этом, производство комплектов электрической аппаратуры коммутации увеличилось на 9%, сообщают в администрации Иркутской области.

В современных условиях на данный сектор экономики возложена задача по реализации мер, направленных на импортозамещение. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий Вид деятельности представляют Ангарский филиал ООО «НПО «Центротех» и ООО «НПП ОКБА».

Объем отгруженных товаров предприятий в январе-декабре 2019 года составил 473,6 млн рублей, что на 35,2% меньше, чем в январе-декабре 2018 года.

Среднемесячная заработная плата работников в январе-ноябре 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 5,7% и составила 55 429 рублей.

Среднесписочная численность работающих увеличилась на 4,1% до 264 человек. Производство электрического оборудования Вид деятельности представляют АО «Иркутский релейный завод», ЗАО «Радиан», ООО «ИЗЭМИ», ООО «АкТех», АО «Иркутсккабель». За январь-декабрь 2019 года индекс промышленного производства сложился на уровне 101,7%, что обусловлено увеличением на 17% производства аккумуляторов свинцовых для запуска поршневых двигателей.

Прирост среднемесячной заработной платы работников в январе-ноябре 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составил 5,8% до уровня 38 034 рубля. Среднесписочная численность работающих составила 2 418 человек (98,9% к уровню аналогичного периода прошлого года).