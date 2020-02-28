Случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области до настоящего времени не зарегистрировано

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остается стабильной и находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Иркутской области. Об этом сообщила заместитель министра Елена Голенецкая.

В целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV среди населения Прибайкалья продолжает работу межведомственный оперативный штаб. Утвержден план мероприятий, организовано системное взаимодействие.Случаев заболевания коронавирусной инфекцией до настоящего времени не зарегистрировано. Министерством здравоохранения Иркутской области проведены совещания с главными врачами медучреждений региона, где были даны рекомендации по контролю и обследованию пациентов с вирусной инфекцией или с подозрением на коронавирусную инфекцию.