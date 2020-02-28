ФНС: Истекает срок предоставления отчетности по НДФЛ за 2019 год

2 марта истекает срок представления форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год, которые подают налоговые агенты.

С 2020 года срок представления налоговой отчетности перенесен на 1 марта. Поскольку 1 марта 2020 года является выходным днем, отчетность следует представить не позднее 2 марта.

Избежать ошибок при заполнении форм поможет программа «Налогоплательщик ЮЛ», а проверить готовые файлы на соответствие форматам – программа TESTER.

Непредставление налоговой отчетности в установленный срок влечет взыскание штрафа. За несвоевременное представление расчетов по форме 6-НДФЛ налоговые органы также вправе приостановить операции по банковским счетам учреждения.