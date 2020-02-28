В 10 российских городах растет спрос на золото перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня «Сбербанк Управление Активами» изучил отношение россиян к формированию накоплений с помощью одного из наиболее популярных подарков на 8 Марта — золота. В ходе исследования 11% россиян заявили, что рассматривают или уже делают вложения в золото различными способами. А в 10 российских городах накануне праздника традиционно отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия из этого драгоценного металла.

Исследования показывают, что 6% россиян не менее чем раз в год покупают или продают золото (включая золотые украшения). Еще 5% россиян рассматривают для себя возможность вложиться в золото и инвестиционные инструменты, привязанные к золоту, чтобы увеличить доходность своих вложений.

Ренат Малин, директор по инвестициям «Сбербанк Управление Активами»:

«Спрос на золото как инвестиционный инструмент в последнее время растет. Так, в феврале этого года цена на золото достигла 1600 долларов США за унцию, что стало рекордом за последние 7 лет. Золото часто выступает одним из наиболее распространенных типов вложений в защитных целях, в том числе и среди частных инвесторов. Это один из наиболее надежных инвестиционных инструментов; в то же время его доля в инвестиционном портфеле при длинных сроках инвестирования не должна превалировать».

Как показало исследование, мужчины вкладываются в золото чаще, чем женщины. Как правило, инвесторы в золото — это люди 30–40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. С возрастом россияне вкладывают в золото меньше: в возрастной группе от 40 до 50 лет доля инвестирующих в золото снижается почти в три раза. С другой стороны, среди тех, кто интересуется вложениями в золото, намного больше молодежи до 30 лет и студентов — на них приходится более трети тех, кто заинтересован в инвестициях этого вида.

В географическом разрезе наибольший спрос на инвестиции в золото и финансовые инструменты, привязанные к золоту, отмечается в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Хабаровске: по 7% жителей этих городов вкладывают или готовы вкладывать в золото.

Исследование также выявило топ-10 российских городов, в которых с наибольшей долей вероятности чаще всего дарят золото на 8 Марта. Именно в этих городах в последние три года наблюдается всплеск спроса на этот драгоценный металл и ювелирные изделия из него в конце февраля — начале марта. Первое место в этом рейтинге заняла Махачкала.

Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.

Рейтинг городов по популярности золота и привязанных к нему инвестиционных инструментов

Топ-10 городов, в которых чаще всего покупают золото перед 8 Марта