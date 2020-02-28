Более 130 квалифицированных бегунов прошли регистрацию на Байкальский ледовый марафон

XVI Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» состоится 1 марта в Иркутской области и Республике Бурятия. Регистрацию на мероприятие, традиционно вошедшее в календарь XVII Международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», прошли 135 квалифицированных бегунов из 30 стран мира.

По информации оргкомитета, 110 участникам предстоит пробежать марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров. Еще 25 человек проверят свои силы в полумарафоне на 21 км.

- На трассе XVI Байкальского ледового марафона будут представлены девять российских и 24 зарубежных беговых, марафонских клубов. На старт также выйдут айронмены и триатлонисты, - рассказали организаторы.

Победители среди мужчин и женщин будут награждены кубками, призеры – медалями. Участники, преодолевшие заявленную дистанцию, получат специальные свидетельства.