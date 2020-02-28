Котировки валют вышли на новую высоту - «Фридом Финанс»

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок сегодня работает в режиме тотальной распродажи. Тон задают внешние площадки, теряя по 3-4%. Основной показатель рыночной волатильности VIX («индекс страха») превысил 46 пунктов. Это самый высокий его уровень с октября 2011 года. После этого он лишь дважды в моменте пересекал данную черту: в августе 2015 года и в феврале 2018 года. И фактически 9 лет VIX не торговался так высоко. По нашей оценке, это исключительный момент на мировых площадках, и его повторение мы увидим не ранее чем через несколько месяцев.



Нефть пробила сверху вниз отметку 50 долларов, но сумела вернуться обратно. Сейчас она балансирует на самом краю линии поддержки. По нашему мнению, баррель продолжит биться об это дно и в течение дня может показывать рост волатильности как вверх, так и вниз от текущих уровней. Оптимистичный сценарий: метания рынка на этой неделе закончатся на уровне около 52 долларов за баррель. Нейтральный сценарий – боковой тренд по нефти как минимум до понедельника. Пессимистичный – провал в зону 47,80-50 долларов за баррель.



На этом фоне российский фондовый рынок демонстрирует сильнейшее падение внутри дня с апреля 2018 года. Индекс РТС теряет свыше 6%, спускаясь до минимумов с октября 2019 (1280 пунктов). Здесь находится довольно сильная поддержка, от которой индексу удалось временно отскочить. Дальнейшая цель падения находится на уровне 1240. Сюда, на наш взгляд, могут нацелиться «медведи» уже в понедельник. Более 10% падения за сутки в данный момент ничем не обосновано.



Индекс Мосбиржи держится более уверенно, благодаря валютной переоценке теряя около 4%. Размер падения за одну сессию пока не превышает того, что мы видели накануне. Тем не менее сегодня был достигнут минимум по индексу Мосбиржи c октября 2019 года, причем технически предел падения не исчерпан. С текущих уровней 2780-2790 рынок вполне может доходить до 2690, а это еще порядка 3,2% падения.



В сегменте акций аутсайдеры практически не меняются всю неделю: Мечел (до -33% в моменте), Интер РАО (до -8,2%), Алроса (до -10,2%), Аэрофлот (до -8,3%). Растущих бумаг сегодня нет, даже среди золотодобывающих компаний, которые подтягивали рынок в предыдущие сессии. Полюс, основной игрок в этом сегменте, теряет около 5%. Само золото сегодня также выглядит слабо, снижаясь на 15 долларов за унцию (около 0,6%). Драгметалл сумел отскочить от значимой точки 1622 и сейчас демонстрирует попытку закрепиться выше 1630. По нашему мнению, по мере остывания рынка акций золото будет снижать размах колебаний, оставаясь в ближайшие сессии выше 1620 долларов.



Котировки иностранных валют сегодня вышли на новую высоту. Доллар сегодня торгуется до отметок 67,65 рублей за единицу, евро в моменте достигает 74,74 рубля. Валюта США постепенно отползает вниз к максимумам сентября 2019 года, откуда она потом быстро пошла вниз. Евро аналогично снижается до пиков лета прошлого года. Валюта единой Европы преодолела ключевой по отношению к доллару уровень 1,10 за единицу, из-за чего она держится по отношению к рублю заметно сильнее, чем валюта США.



Учитывая настроения на рынке, мы не исключаем продолжения роста и в долларе, и в евро по отношению к рублю. Ближайшей спекулятивной целью доллара может стать уровень 68 за единицу. Евро соответственно имеет запас хода до 75 рублей. Однако более равновесной ценой для доллара сейчас выглядит 66,2 рубля, а по евро уровень 72,5.