Два проекта иркутской компании вошли в число победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

Два проекта благоустройства, в которых участвовала иркутская компания ООО «Мастерская архитектуры и дизайна ФОКС», вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года.

Проект благоустройства улицы Ленина в городе Тулун Иркутской области компании FOX architecture&design стал победителем в категории "Малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек". Второй проект благоустройства городской среды в городе Свирск, в котором компания выступила партнером архитектора Красильникова Андрея и его команды в части разработки финансово-экономической модели города, стал победителем в категории "Малые города с населением до 20 тыс. человек". Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook генеральный директор ООО «Мастерская архитектуры и дизайна ФОКС» Дмитрий Фальковский.