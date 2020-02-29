Биржевая паника: не стоит надеяться, что к резко подешевевшим активам быстро вернется интерес

Биржевая паника остается в силе, и сейчас инвесторами движут уже не столько эмоции, сколько сила инерции. Растерять за февраль почти половину прироста за весь 2019 год, это надо было постараться, конечно. Индекс МосБиржи за этот непростой зимний месяц упал на 8,6%, до области 2818 пунктов. Последний раз такие уровни мы видели в конце октября прошлого года. Индекс РТС обвалился на 14,5%, к минимумам с 29 августа прошлого года.

Не стоит думать, что к резко подешевевшим активам и индексам быстро вернется покупательский интерес. Теперь участники торгов будут очень осторожны, прежде чем начнут выкупать то, что кажется очень привлекательным по цене, потому что вспомнили, как выглядит настоящий «медвежий» рынок.

Акции «Аэрофлота» упали в пятницу к «дну» мая 2019 года и вернулись, таким образом, в свой привычный диапазон колебаний 90-115 руб. Выбраться оттуда вверх в очередной раз будет непросто.

Хуже рынка выглядит акции «Северстали» на ожиданиях спада спроса на продукцию из-за торможения глобальных экономик, компаний нефтедобывающего сектора по тем же причинам. Среди «голубых фишек» в плюсе только одна бумага — «МТС». Корпоративных новостей тут нет, скорее всего, работает чисто технический фактор.

Рубль очень долго держался в стороне от общих движений, но в конце концов сдался, когда Brent резко подешевел. Доллар США за февраль вырос на 5% к рублю, поднявшись к пикам 4 января 2019 года. Это очень необычно, ведь всего месяц назад мы с гордостью говорили о стойкости и жизнелюбии «россиянина».

В то же время стоит признать, что без внутренней поддержки рубль был бы на 1,5-2 руб. к доллару слабее сегодняшних уровней. В последний торговый день февраля «бакс» стоит 67,12 руб., может продолжать движение к 67,50. Евро/рубль выглядит феноменально красиво для самого себя, торгуется около 73,60, за месяц инструмент прибавил 4% и находится сейчас около максимального с 3 марта прошлого года значения.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»