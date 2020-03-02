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В интернете появились фейковые сайты по продаже билетов на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске

2 марта 2020

Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске предупреждают о появлении сомнительных сайтов, на которых ведется продажа билетов.

"В интернете появился красиво оформленный сайт, посвящённый XL чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске, на котором предлагается забронировать и купить билет на любой матч чемпионата, - рассказывают организаторы. - Сайт именует себя "консьерж-сервисом по оказанию услуг по подбору, бронированию и доставке билетов".  Дирекция по проведению XL чемпионата мира по хоккею с мячом официально заявляет, что упомянутый сайт не имеет никакого отношения к организаторам соревнований".

Купить электронный билет на игры группы А можно будет только на официальном сайте чемпионата  www.baikal-bandy.ru с 10 марта 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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