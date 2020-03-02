В Иркутске на улице Звездинской ограничат движение автотранспорта

В Иркутске в связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети в районе № 13 по улице Звездинская с 09:00 2 марта до 17:00 6 марта 2020 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Звездинская – в направлении движения от улицы Грибоедова до улицы Лермонтова.



Пресс-служба компании «Иркутскэнерго» напоминает, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".