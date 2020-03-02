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ФАС проверяет цены на маски в иркутских аптеках

2 марта 2020

Иркутское УФАС России продолжает осуществлять еженедельный мониторинг цен на медицинские маски. Также аптечные сети предоставляют в антимонопольную службу информацию об объёмах данного товара и ценах на него. Еженедельно посредством конференц-связи ситуация обсуждается с Центральным аппаратом и другими территориальными органами, сообщает пресс-служба ведомства.

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Кроме того, было проведено совещание совместно с Росздравнадзором Иркутской области, на котором была достигнута договоренность о взаимодействии в этом вопросе и обмене информацией. Такая же договоренность имеется с Министерством здравоохранения Иркутской области.

Перед сотрудниками антимонопольного органа стоит задача выявить причины повышения цен на медицинские маски. Это может оказаться как следствием недостатка товара на рынке, вызванного повышенным спросом, так и антиконкурентным соглашением. При этом  в настоящее время признаков нарушения антимонопольного законодательства в отношении роста цен на медицинские средства индивидуальной защиты не выявлено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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