ФАС проверяет цены на маски в иркутских аптеках

Иркутское УФАС России продолжает осуществлять еженедельный мониторинг цен на медицинские маски. Также аптечные сети предоставляют в антимонопольную службу информацию об объёмах данного товара и ценах на него. Еженедельно посредством конференц-связи ситуация обсуждается с Центральным аппаратом и другими территориальными органами, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, было проведено совещание совместно с Росздравнадзором Иркутской области, на котором была достигнута договоренность о взаимодействии в этом вопросе и обмене информацией. Такая же договоренность имеется с Министерством здравоохранения Иркутской области.

Перед сотрудниками антимонопольного органа стоит задача выявить причины повышения цен на медицинские маски. Это может оказаться как следствием недостатка товара на рынке, вызванного повышенным спросом, так и антиконкурентным соглашением. При этом в настоящее время признаков нарушения антимонопольного законодательства в отношении роста цен на медицинские средства индивидуальной защиты не выявлено.