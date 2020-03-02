Scrum-Bootcamp Райффайзенбанка открывает дорогу в новую профессию

Райффайзенбанк запустил проект по подготовке скрам-мастеров Scrum-Bootcamp. За три месяца участники изучат теорию Scrum и получат практику, сдадут международные сертификационные экзамены, а затем смогут работать скрам-мастерами в командах банка.

Программа буткемпа совмещает теорию и практику: два дня в неделю будут посвящены тренингам и мастер-классам, остальные три дня участники будут работать скрам-мастерами в продуктовых командах под наблюдением наставников.

Обучение проводят эксперты Райффайзенбанка, а также приглашенные тренеры по Scrum, LeSS, коучингу и фасилитации. Помимо основ Scrum участники изучат набор различных гибких методологий, в том числе eXtreme Programming. Программу завершит профессиональная аттестация по международным стандартам Scrum.

«В 2018 году Райффайзебанк начал Agile-трансформацию, выбрав LeSS в качестве основного фреймворка. За это время была полностью перестроена организационная структура банка. Сегодня у нас более 100 автономных самоорганизующихся команд разработки. Многие из них давно и успешно работают в Scrum/LeSS фреймворке, другие только начинают. Думаю, что секрет успеха в том, что с самого начала мы придерживаемся ценностей Agile-манифеста и правил Scrum/LeSS, не переписывая их под себя. Мы ответственно относимся к внедрению гибких практик и так же ответственно занимаемся подготовкой нового поколения специалистов, с которыми хотим продолжить наш путь», — отметил руководитель отдела развития гибких практик Райффайзенбанка Антон Бевзюк.

К участию приглашаются специалисты с опытом работы от трёх лет, из которых как минимум год — в роли разработчика, менеджера проектов, владельца продукта, скрам-мастера, дизайнера, HR-специалиста или менеджера в сфере IT/digital. Подготовка будет вестись с нуля, однако для прохождения отбора необходимо базовое представление об Agile и Scrum и интерес к этой теме. С первого дня обучения все участники будут получать зарплату, а по окончании программы продолжат работу в той же команде, в которой практиковались на протяжении буткемпа.

«Чтобы стать наиболее эффективным скрам-мастером, нужно не только разделять ценности Agile/Scrum и отлично разбираться во фреймворках, но и хорошо понимать бизнес, иметь опыт командной работы, обладать лидерскими качествами. Поэтому в этом году мы сделали фокус на опытных специалистах. Мы создали Scrum-Bootcamp как возможность в комфортных условиях получить новую профессию, которой пока не учат ни в одном вузе», — подчеркнул Антон Бевзюк.

Заявки принимаются до 17 марта на сайте программы Scrum-Bootcamp.

Райффайзенбанк проводит программы подготовки скрам-мастеров с 2017 года. Сейчас в штате — более 40 специалистов по гибким практикам, каждый из них работает с одной или несколькими командами разработки.