Райффайзенбанк купил новый домен

На официальный сайт Райффайзенбанка теперь можно попасть по короткому доменному имени raif.ru. Это упростит взаимодействие клиентов с банком и обеспечит еще более комфортный доступ к цифровым каналам. Новый домен заработал в преддверии запуска нового продукта, концепция которого также требует легкости и простоты любых коммуникаций с банком.

Raiffeisenbank / Raiffeisen / Raif

«Классическое понятие банка эволюционировало в последние несколько лет. Благодаря стремительному развитию финансовых технологий банки стали восприниматься как технологичные компании с гораздо более широкими возможностями, чем у банка в классическом понимании. По этой причине многие участники рынка избавляются от слова „банк“ в названиях брендов. Мы не строим экосистему, хоть отдельные ее элементы и являются частью стратегии, мы фокусируемся на удобстве и простоте наших финансовых продуктов, сервисов и каналов», — сказал Виталий Лавринец, руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка.

Около 15% трафика официального сайта raiffeisen.ru — прямой трафик, то есть клиенты вбивают название домена в адресной строке браузера. Сокращение домена до четырехзначного Raif.ru облегчит путь клиентов на сайт, а также исключит многочисленные ошибки в написании.

Просто, чтобы легко

«Райффайзенбанк стремится сделать продукты, сервисы и каналы взаимодействия с банком простыми и удобными, чтобы управлять финансами было легко. Эта формула легла в основу концепции нового продукта, который Райффайзенбанк скоро представит рынку. Новый домен как нельзя лучше отражает наш подход к взаимодействию с клиентами», — добавил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.