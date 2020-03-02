Состоялась встреча между Алексеем Ждановым и Главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов обсудили двустороннее взаимодействие в сфере развития экономики и обслуживания населения региона. Алексей Жданов также провел встречи с клиентами Банка республиканского масштаба.

«Сегодня у нас состоялся разговор с заместителем Председателя Правления Россельхозбанка Алексеем Юрьевичем Ждановым. Обозначили те сферы, где видим точки роста сотрудничества. Наша республика едва ли не на первом месте в стране по доле жителей, которые заняты в сельском хозяйстве. У Тувы есть особая потребность в обновлении сельскохозяйственной техники, в чем мы уже достигли определенных успехов. Кредитование аграриев – тоже очень важно. Во всех этих вопросах, по нашему мнению, Россельхозбанк как профильный институт поддержки АПК может играть еще более активную роль в нашей республике. Спасибо Алексею Юрьевичу за диалог и желание вникнуть во все вопросы, которые мы сегодня с ним обозначили», – сказал Шолбан Кара-оол.

«Россельхозбанк работает в Республике Тыва с 2002 года и является ведущим в обслуживании агропромышленного комплекса и населения. За этот период ее экономика получила от Банка порядка 31 млрд рублей, из которых 17 млрд рублей направлены на поддержку АПК – как крупных клиентов, так и сегмента МСБ. Россельхозбанк уделяет пристальное внимание доступности финансовых услуг для населения Республики. Нам удалось довести уровень охвата районов региона до 94%. Сейчас в фокусе внимания государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Россельхозбанк видит потенциал спроса на льготную сельскую ипотеку и потребительское кредитование в Республике», – подчеркнул Алексей Жданов.

Заместитель Председателя Правления РСХБ добавил, что в части развития сельского хозяйства в Тыве перспективны национальные направления животноводства, среди которых реализация тувинской баранины и молока яков. Также заготовка таежных дикоросов (облепиха, брусника, голубика), трав и кедровых орехов, хранение и переработка овощей и картофеля. Эта экологически чистая продукция может быть востребована в предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса и розничных магазинах премиум-класса крупных агломераций по всей стране.

Также в ходе визита в Тыву Алексей Жданов провел встречи с клиентами Банка, играющими важную роль в продовольственном обеспечении Республики. Среди них

АО «Кызылский хлебокомбинат», один из самых крупных производителей хлебобулочной продукции в Тыве, который ведет свою историю с 1928 года;

ГК Кондитерская «Эдем», которая радует тувинцев изысканным ассортиментом тортов, пирожных и других изделий;

ИП Якоб Александрович Нанеташвили, который снабжает рынок копченым мясом и колбасами.

«РСХБ поддерживает тех предпринимателей, которые относятся к делу ответственно и профессионально. С таким бизнесом мы поддерживаем партнерские, конструктивные отношения, помогаем ему расти и развиваться», – резюмировал Алексей Жданов.