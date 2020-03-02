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Иркутская таможня пресекла ввоз полотенец из Китая

2 марта 2020

Иркутская таможня на этапе декларирования и осуществления таможенного контроля пресекла ввоз из КНР товара народного потребления – партии полотенец в количестве 7200 единиц, безопасность которого не была подтверждена.

Данный товар декларировался красноярской фирмой в Центре электронного декларирования Иркутской таможни по технологии удаленного выпуска и был при ввозе размещен на склады временного хранения в г. Красноярске.

Всего вышеуказанной фирмой было ввезено полотенец общей стоимостью 308,5 тысяч рублей. В соответствии с правом ЕАЭС подача декларации на данный товар должна сопровождаться представлением документов, подтверждающих соответствие ввозимого товара требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».

В качестве такого документа декларантом была представлена декларация о соответствии, которая, как выяснилось, в базе данных Единого реестра деклараций соответствия Федерального агентства по аккредитации, имеет статус «действие прекращено» и, соответственно, юридической силы не имеет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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