Иркутская таможня пресекла ввоз полотенец из Китая

Иркутская таможня на этапе декларирования и осуществления таможенного контроля пресекла ввоз из КНР товара народного потребления – партии полотенец в количестве 7200 единиц, безопасность которого не была подтверждена.

Данный товар декларировался красноярской фирмой в Центре электронного декларирования Иркутской таможни по технологии удаленного выпуска и был при ввозе размещен на склады временного хранения в г. Красноярске.

Всего вышеуказанной фирмой было ввезено полотенец общей стоимостью 308,5 тысяч рублей. В соответствии с правом ЕАЭС подача декларации на данный товар должна сопровождаться представлением документов, подтверждающих соответствие ввозимого товара требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».

В качестве такого документа декларантом была представлена декларация о соответствии, которая, как выяснилось, в базе данных Единого реестра деклараций соответствия Федерального агентства по аккредитации, имеет статус «действие прекращено» и, соответственно, юридической силы не имеет.