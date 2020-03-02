Составлен рейтинг центров поддержки экспорта. Иркутск в пятерке лучших по стране

Российский экспортный центр (РЭЦ) проанализировал работу центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в субъектах Федерации и составил рейтинг ЦПЭ за 2019 год. Иркутский центр оказался в пятерке лучших.

При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их география, а также другие факторы.

Первые 10 мест заняли центры поддержки экспорта следующих регионов: Московская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Кировская область, Иркутская область, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Костромская область, Ярославская область.

Антон Шин, руководитель Центра поддержки экспорта в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«Иногда местные компании, несмотря на хорошую продукцию, считают, что пока не готовы к экспорту: объема выпускаемого товара хватает только на местный рынок, а предложение при этом потенциально интересное, - недавно в интервью Газете Дело рассказывал Антон Шин, руководитель Центра поддержки экспорта Иркутской области. - В этом случае мы можем помочь выставить компанию на международных торговых площадках. Это дает возможность увеличить клиентскую базу в разы: свыше 1 млн посещений в месяц, рост просмотров товаров и услуг. Представляете, какие возможности! А объемы производства помогут нарастить другие институты господдержки: вариантов очень много. Даже если вы не мечтаете об экспорте – попробуйте, подумайте о глобализации рынка. Вы можете даже не догадываться, что будете востребованы за рубежом, пока не попробуете рассказать о своей продукции».

Рейтинг ЦПЭ за 2019 год

1. Московская область

2. Алтайский край

3. Республика Башкортостан

4. Кировская область

5. Иркутская область

6. Самарская область

7. Саратовская область

8. Удмуртская Республика

9. Костромская область

10. Ярославская область