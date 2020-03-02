Аналитик Альфа-Банка назвал 3 фактора падения рубля

Панические распродажи на финансовых рынках и полный уход от рисков ослабили российскую валюту ниже 67 руб./$. Наталия Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, называет три фактора, которые сейчас воздействуют на рубль.

"В первую очередь, падение мировых индексов привело к снижению всех валют развивающихся рынков, в том числе и рубля. Влияние на рубль, в основном, передается через снижение цен на энергоносители - при цене на нефть $50/барр. равновесное значение валютного курса составляет 67руб/$, поэтому можно говорить о том, что основным фактором ослабления курса рубля было конечно падение цен на нефть. При этом, в пятницу курс торговался ниже этой отметки, что указывает на воздействие дополнительных негативных факторов.

Первый очевидный из них - это эскалация геополитической напряженности в Сирии, валютный рынок не только начинает косвенно учитывать премию за растущую вероятность военного конфликта в регионе, но и возможный рост санкционных рисков, который может последовать.

Еще одно беспокойство - приток нерезидентов, наблюдавшийся до сих пор в российский долговой рынок, который определялся ожиданиями по дальнейшему снижению ключевой ставки. Сейчас, в условиях резкого снижения курса, не совсем ясно, готов ли будет ЦБ продолжать снижение ключевой ставки, в результате чего капитальный счет может сильно ослабнуть и перестанет оказывать поддержку курсу. Тем не менее, ключевым фактором для дальнейшего движения курса будет безусловно ситуация на сырьевых рынках - изменение цены на нефть на 10$/барр. должно приводить к изменению курса приблизительно на 5руб/$ при движении цен вниз, так как бюджетное правило работает ассиметрично и купирует только риски укрепления курса".