Проект «Изучи интернет — управляй им» пополнился новыми заданиями

На портале образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им» запущены новые игровые модули, посвященные искусственному интеллекту, поисковой оптимизации и разработке видеоигр (геймдев). Дополнительные интерактивные задания появились и в «старых» модулях. Проект реализует «Ростелеком» совместно с Координационным центром доменов .RU/.РФ с 2012 года.

Линейка игровых модулей проекта пополнилась сразу тремя разделами — «Искусственный интеллект», «SEO» и «Геймдев». Изучив теорию, можно узнать особенности, термины и авторов этих технологий, а также разобраться, чем каждая из них полезна и как применяется в разных сферах человеческой деятельности. Закрепить теоретические знания помогут головоломки, тесты, кроссворды и аркадные игры.

Отвечая на вопросы викторины в модуле «Искусственный интеллект», пользователи познакомятся с английским ученым Аланом Тьюрингом и его тестом, который способен определять, может ли машина мыслить. В модуле «SEO» игроки на некоторое время перевоплотятся в поискового робота, чтобы понять, как у того получается индексировать страницы сайта и составлять списки, релевантные поисковым запросам интернет-серферов. В модуле, посвященном технологии создания компьютерных игр, пользователи смогут попробовать себя в роли геймдизайнера и написать строку кода, которая поможет персонажу двигаться по правильной траектории. Также участники могут пройти еще 11 интерактивных заданий разной сложности.

Участников «Изучи интернет — управляй им» ждут также три новых интерактивных задания в модулях, работающих с самого создания проекта. В модуле «Как устроена всемирная паутина» игроку предстоит восстановить хронологию событий, чтобы узнать интересные факты об эволюции компьютерных сетей (задание на 500 баллов). В модуле «Создание сайта в сети интернет» пользователь заглянет внутрь сайта, чтобы узнать, как работает CMS (задание на 500 баллов). В модуле «Общение онлайн» игрок встретится с фотогеничной акулой, Ждуном, капитаном очевидностью, собакой-подозревакой и другими современными персонажами интернет-мемов (задание на 400 баллов).

Авторами новых заданий стали участники проекта «Школа реальных дел 2018/19», который проводится при поддержке Координационного центра, и специалисты ижевской веб-студии PICOM.

«Изучи интернет — управляй им» — это просветительский проект, задача которого повысить цифровую грамотность пользователей, сократить цифровой разрыв между поколениями, а также развить навыки эффективного использования интернет-технологий. Его основа — интерактивный портал, на котором в игровой форме разбираются темы, связанные с интернетом и цифровыми технологиями. Проект также включает тренировочное мобильное приложение, викторину, серию локальных турниров по киберграмотности и ежегодный всероссийский онлайн-чемпионат.