ИАЦ «Альпари»: Рубль готов к коррекции

Рубль закрыл на редкость проигрышный февраль, но начинается весна, а это значит, что могут найтись поводы для отскока. Например, сегодня - внешний фон положителен, нефть в хорошем плюсе вследствие коррекционного повышения, рынки явно готовы откупить то, что выглядит очень и очень дешево.

Доллар завершил пятницу ростом на 1,31%, до 66,87 руб. Евро закрыл прошлую неделю укреплением до 73,82 руб. (+1,77%). Сейчас российская валюта как будто вернулась в 2018-й год, но это временно.

Сегодняшняя сессия обещает быть вполне уверенной. Американская валюта имеет шансы на снижение в область 65,25/65,75 руб., и это будет нормальным движением Краткосрочно, гринбек может попробовать закрепиться в пределах 65-66 руб. Евро в понедельник скорректируется к 72,85 руб. без напряжения и дополнительных усилий. Диапазон колебаний на ближайшее время тут предполагает движение в рамках 72,00-73,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»