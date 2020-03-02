«Россети» поддержали инициативу Матвиенко о введении единой госполитики формирования энерготарифов

При этом в компании сообщают, что тарифы могут отличаться в зависимости от субъекта РФ, передает ТАСС.

Группа "Россети" поддержала предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию. Об этом сообщили в "Россетях" со ссылкой на заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Павла Гребцова.

«В настоящее время единые - котловые - тарифы на услуги по передаче электроэнергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ», - сказал Гребцов.

Например, тарифы в Иркутской области в 3,8 раз меньше, чем в соседней Бурятии.

В связи с этим субъекты с «дорогой» электроэнергией лишаются возможности инвестиционного развития. Госкомпания планирует нивелировать разрыв и создать равные условия для всех регионов РФ.

«Создание единого тарифного пространства на различных территориях приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов РФ», - подчеркнули в компании.