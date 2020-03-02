Тулун и Свирск получат 115 млн рублей на создание комфортной городской среды

Тулун и Свирск признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Итоги мероприятия, организатором которого является Минстрой РФ, подвели 28 февраля в Тюмени в рамках проведения II Форума развития малых городов и исторических поселений. Участие от Иркутской области приняли главный архитектор Усолья-Сибирского Евгения Смирнова, начальник управления по строительству и благоустройству Тулуна Наталья Дурницкая, заместитель мэра Свирска Дмитрий Махонькин, а также директор ОГБУ Центр компетенций Дарья Колпакова.

Победу одержали 80 городов России. В том числе, Свирск – в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» и Тулун – в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». Оба города получат дополнительное федеральное финансирование на благоустройство в размере 45 млн рублей и 70 млн рублей соответственно, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.⠀

На дополнительные средства федерального бюджета в Тулуне будет благоустроена главная улица города – Ленина. Реализованный проект обеспечит благоприятную среду, создаст комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга.⠀

В Свирске новый облик обретет городской парк, расположенный на берегу Ангары. Здесь будут обустроены главная площадь для городских мероприятий, туристическая зона, место для творческих инициатив. Мероприятия по благоустройству предусматривают возрождение народных промыслов, развитие малого и среднего бизнеса, появление новых рабочих мест. ⠀⠀

Иркутская область третий год подряд принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году победителями стали Саянск и Черемхово, получив дополнительное федеральное финансирование на благоустройство общественных пространств.⠀

Для участия в конкурсе этого года заявки подавали шесть городов Иркутской области – Свирск, Тулун, Слюдянка, Усолье-Сибирское, Зима и Киренск. Со всей России было подано 300 заявок, из них 286 прошли первый этап отбора – техническую экспертизу, в финал прошли 155 городов, причем из Иркутской области до заключительного этапа дошли все представленные на конкурсе города.