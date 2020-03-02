Усольчанка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Мошенники позвонили пострадавшей и представились сотрудниками банка, сообщают в пресс-службе МВД по Иркутской области.

После чего злоумышленники поинтересовалась, не теряла ли усольчанка паспорт или банковскую карту. Услышав отрицательный ответ, неизвестная собеседница переключила разговор якобы на юриста банка. Мужчина стал говорить о том, что на имя усольчанки некто оформляет кредит на сумму полумиллиона рублей.

По словам псевдоюриста, женщине чтобы не допустить получение ссуды мошенниками, необходимо самой отправиться в банк, оформить этот кредит на себя, а затем перевести все полученные деньги на номер счета, указанный лжесотрудником банка.

Как уверял аферист, главным условием всех выполняемых инструкций является полное сохранение всей ситуации в секрете от родственников и специалистов банка.

Убежденная в том, что мужчина по телефону ей говорит правду, потерпевшая пошла в местное отделение банка, оформила кредит, ничего не объясняя настоящим специалистам в банке и не поделившись данным фактом со своей семьей.

На следующий день усольчанка перечислила всю сумму на чужой банковский счет в полной уверенности, что деньги ей потом вернутся, а она таким образом предотвратила выдачу на свое имя кредита мошенникам.

Только после всех манипуляций женщина рассказала о случившемся родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.