В Иркутске состоялось заседание комиссии по развитию местного территориального самоуправления

Мероприятие прошло в школе №64. В нем приняли участие представители ТОСов Иркутска и администрации города, сообщают в городской администрации.

– На сегодняшний день в Иркутске действует 63 ТОСа. Должен отметить, благодаря вашей работе активизируются многие городские процессы, решаются важные для города задачи. Сейчас Иркутск готовится к празднованию 75-летия Великой Победы. Убежден, активисты ТОС примут самое деятельное участие в подготовке мероприятий – отметил Дмитрий Бердников.

Участники встречи обсудили инициативу мэрии о присвоении Иркутску почетного статуса «Город трудовой доблести».

Напомним, по поручению главы областного центра сотрудниками музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова при содействии представителей общественности разработано историческое обоснование, содержащее факты трудовой доблести иркутян и информацию о вкладе предприятий города в Победу в Великой Отечественной войне со ссылкой на официальные и архивные документы.

Также собравшиеся обсудили проведение «Года памяти и славы» в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и