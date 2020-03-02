«Эксперт РА»: структура добычи нефтяных компаний в ближайшие годы будет смещаться в сторону наиболее льготируемых проектов

По оценке «Эксперт РА», EBITDA нефтедобывающих компаний ждет стабилизация после умеренного снижения 2019 года в пределах 6%.

Действия участников соглашения ОПЕК+ по сдерживанию волатильности цен на нефть, умеренное обесценение среднего курса рубля и практически неизменный уровень добычи жидких углеводородов вкупе с возможностями оптимизации структуры добычи поддержат рентабельность отрасли.

По мнению агентства, несмотря на риски снижения мирового спроса на углеводороды из-за торговых войн и коронавирусной инфекции, участники соглашения ОПЕК+, а прежде всего Саудовская Аравия, смогут обеспечить гибкость предложения, достаточную для нахождения нефтяных котировок на уровне в среднем выше 60 долларов за баррель.

При этом длительный спад производства в Китае из-за эпидемии, а также продолжительное снижение спроса на нефть в других странах в связи с возникновением новых очагов распространения инфекции могут привести к устойчивому падению цен на нефть ниже ориентира агентства.

С каждым годом стандартная система налогообложения компаний нефтедобывающей отрасли в России становится все менее репрезентативной.

В 2019 году более 50% добытой в стране нефти характеризовалась особым режимом налогообложения с применением тех или иных льгот по уплате НДПИ или экспортной пошлины. В 2020 году правительство должно оценить результаты применения режима налогообложения добавленного дохода (НДД) компаниями по итогам 2019 года, что определит будущую конфигурацию налоговой системы отрасли.

Внедрение в 2019 году механизма регулирования цен на внутреннем топливном рынке (демпферный механизм) и его первичная последующая корректировка обусловили возникновение не имеющей аналогов в мире взаимосвязи конъюнктуры топливного рынка и платежей по НДПИ компаний сектора нефтедобычи.

В общей сложности влияние конъюнктуры топливного рынка на ставку НДПИ для нефтедобычи можно оценить в 2%, что составляет до 5% EBITDA модельной нефтедобывающей компании. Частое изменение «правил игры» в нефтедобывающем секторе оказывает сдерживающее влияние на привлекательность отрасли в глазах инвесторов. В 2019 году на мировом рынке нефти наблюдались рекордно низкие значения дифференциала между сортами нефти Brent и Urals: средняя премия сорта Brent составила около 0,6 долларов за баррель нефти, при этом в некоторые месяцы она даже была отрицательной.

Вступление в силу более жестких требований Международной морской организации (IMO) к содержанию серы в судовом топливе с начала 2020 года приведет к устойчивому восстановлению исторического дисконта российского базового сорта нефти Urals к эталону Brent.

«Эксперт РА» не ожидает существенных изменений в прибыльности сектора нефтедобычи в ближайшие годы. EBITDA модельной нефтедобывающей компании в 2019 году продемонстрировала умеренное падение на 6% г/г в рамках ожиданий, описанных в последнем обзоре агентства.

При этом показатель лишь незначительно сокращается в прогнозном периоде: на 1% в 2020 году и 2% в 2021 году. Давление на прибыльность сектора могут оказывать следующие факторы:

сокращение добычи жидких углеводородов из-за действия соглашений ОПЕК+;

падение цен на нефть, в том числе из-за непредсказуемых последствий эпидемии коронавируса;

расширение дисконта Urals к Brent и потенциальный рост ставки НДПИ из-за необходимости финансирования компенсаций НПЗ по демпферному механизму.

По ожиданиям агентства в условиях наличия ограничений добычи нефти по соглашению ОПЕК+ структура добычи нефтяных компаний в ближайшие годы будет смещаться в сторону наиболее льготируемых проектов.