Какие модели пришли, а какие ушли с авторынка РФ в 2020 году?

Сайта «Цена Авто» составил перечень моделей, которые ушли с рынка или потеряли часть комплектаций, а также тех, которые поступили в продажу, получили спецверсии или стали доступны для заказа в январе – феврале.

Оказалось, что за два первых месяца 2020 года российский авторынок потерял 2 модели – кроссовер Chery Tiggo 2 и пикап Foton Tunland. Еще две модели сократили список своих комплектаций на одну – седан Geely Emgrand 7 и внедорожник LADA 4x4.

Из полноценных новинок стоит отметить два кроссовера – компактный Skoda Karoq и полноразмерный Cadillac XT6. Еще 3 модели получили обновление – Datsun on-DO, LADA 4x4 и Toyota Corolla, а кроссовер Lifan X70 вернулся на рынок после более чем полугодового отсутствия.