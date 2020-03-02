Упрдор ликвидировал незаконный съезд с федеральной трассы к придорожному кафе в Черемховском районе

Демонтировать съезд, незаконно примыкающий к автодороге, было решено Арбитражным судом Иркутской области, сообщают в пресс-службе Упрдора по Иркутской области.

По установленным нормам, съезд с главной дороги можно организовать на расстоянии не менее 600 метров от существующего перекрёстка. Индивидуальный предприниматель нарушил это требование и предпочёл обустроить подъезд автотранспорта к кафе через 180 метров от кольцевой развязки.

По статистике именно на таких участках высока вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Повороты зачастую не обозначены предупредительными знаками, нет асфальтированного покрытия и переходно-скоростных полос. Выезжающий транспорт создаёт аварийные ситуации.

Исполнительный лист суда о том, что необходимо демонтировать съезд, был направлен собственнику объекта в 2017 году. Предприниматель безуспешно пытался обжаловать решение в судах высшей инстанции. В конце 2019 года в адрес ФКУ Упрдор «Прибайкалье» поступило официальное предложение от судебных приставов «О самостоятельном исполнении решения суда».

Силами подрядной организации незаконное примыкание было ликвидировано. Позже здесь будет установлено капитальное барьерное ограждение. Компенсировать затраты на проведение всех работ обязан собственник придорожного кафе.