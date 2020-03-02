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В 2020 году в Иркутской области по проекту «Сохранение лесов» восстановят 145,3 тыс. га леса

2 марта 2020

Основной показатель проекта – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений – планируется довести до 79,7%, сообщают в областной администрации.

Напомним, целью проекта является доведение этого результата до 100% к 2024 году.   

На реализацию мероприятий по лесовоспроизводству, предусмотренных региональным проектом «Сохранение лесов», из федерального бюджета в текущем году запланировано финансирование увеличения площади лесовосстановления (45,8 млн рублей), оснащения специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 19,7 млн рублей. 

В 2019 году в рамках проекта было предусмотрено лесовосстановление на площади 132,8 тыс. га, однако мероприятия выполнены на площади 139,7 тыс. га, что составляет 105,6% от плана. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 75,5% вместо планируемых 72,4%. 

В рамках проекта в прошлом году заготовлено 8,3 т. семян лесных растений, выращено 36,7 млн штук посадочного материала.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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