В 2020 году в Иркутской области по проекту «Сохранение лесов» восстановят 145,3 тыс. га леса

Основной показатель проекта – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений – планируется довести до 79,7%, сообщают в областной администрации.

Напомним, целью проекта является доведение этого результата до 100% к 2024 году.

На реализацию мероприятий по лесовоспроизводству, предусмотренных региональным проектом «Сохранение лесов», из федерального бюджета в текущем году запланировано финансирование увеличения площади лесовосстановления (45,8 млн рублей), оснащения специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 19,7 млн рублей.

В 2019 году в рамках проекта было предусмотрено лесовосстановление на площади 132,8 тыс. га, однако мероприятия выполнены на площади 139,7 тыс. га, что составляет 105,6% от плана. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 75,5% вместо планируемых 72,4%.

В рамках проекта в прошлом году заготовлено 8,3 т. семян лесных растений, выращено 36,7 млн штук посадочного материала.