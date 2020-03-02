Эксперты оценили убытки авиакомпаний от коронавируса в 1,5 млрд долларов

Об этом заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта, сообщает РБК.

Ущерб авиакомпаний Ближнего Востока от ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, уже составил около $100 млн. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по Африке и региону Мухаммед Али Альбакри, передает Reuters.



По его словам, в ближайшие недели спрос на авиабилеты упадет, и если ограничения на поездки в Азию будут продлены, прибыль авиаперевозчиков окажется под угрозой. Чтобы авиакомпании смогли пережить этот «трудный период», им должно помочь государство, заявил Али Альбакри. По его прогнозу, в 2020 году мировые авиакомпании могут потерять из-за коронавируса $1,5 млрд.