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Эксперты оценили убытки авиакомпаний от коронавируса в 1,5 млрд долларов

2 марта 2020

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Об этом заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта, сообщает РБК.

Ущерб авиакомпаний Ближнего Востока от ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, уже составил около $100 млн. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по Африке и региону Мухаммед Али Альбакри, передает Reuters.

По его словам, в ближайшие недели спрос на авиабилеты упадет, и если ограничения на поездки в Азию будут продлены, прибыль авиаперевозчиков окажется под угрозой. Чтобы авиакомпании смогли пережить этот «трудный период», им должно помочь государство, заявил Али Альбакри. По его прогнозу, в 2020 году мировые авиакомпании могут потерять из-за коронавируса $1,5 млрд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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