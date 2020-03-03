В 2020 году лесовосстановление по проекту «Сохранение лесов» в Иркутской области запланировано на площади в 145,3 тыс. га

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Иркутской области предусмотрено лесовосстановление на площади 145,3 тыс. га. Основной показатель проекта – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений – планируется довести до 79,7%. Напомним, целью проекта является доведение этого результата до 100% к 2024 году.

На реализацию мероприятий по лесовоспроизводству, предусмотренных региональным проектом «Сохранение лесов», из федерального бюджета в текущем году запланировано финансирование увеличения площади лесовосстановления (45,8 млн рублей), оснащения специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 19,7 млн рублей.

В 2019 году в рамках проекта было предусмотрено лесовосстановление на площади 132,8 тыс. га, однако мероприятия выполнены на площади 139,7 тыс. га, что составляет 105,6% от плана. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 75,5% вместо планируемых 72,4%.

В рамках проекта в прошлом году заготовлено 8,3 т. семян лесных растений, выращено 36,7 млн штук посадочного материала, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.