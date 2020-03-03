Ситуация с убыточностью ОСАГО критическая - эксперты

В январе–феврале 2020 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост средней выплаты отмечен в 67 регионах РФ, в которых проживают 84% всех автовладельцев.

При этом ситуация с убыточностью ОСАГО критическая: даже такой показатель, обычно дающий заниженное представление об убыточности, как отношение выплат к премиям, уже в январе 2020 года составил более 80%, – при том, что закон отводит на выплаты 77% страховых премий по ОСАГО. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Он отметил, что средняя выплата по ОСАГО в январе–феврале 2020 года выросла почти на 4 тысячи рублей и составила 74 481 рубль против 70 548 рублей годом ранее.

По его словам, вследствие возросшей между страховщиками конкуренции после начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО (она стартовала 9 января 2019 года) снизился размер средней премии по обязательной «автогражданке» и выросли средние выплаты. При этом средняя выплата по ОСАГО все сильнее приближается к средней выплате по добровольному виду страхования – каско.

Так, по данным ЦБ за 9 месяцев 2019 года средняя выплата по каско составила 96 885 рублей, что в 1,3 раза превышает среднюю выплату по ОСАГО. А вот средняя премия по каско превышает среднюю премию по обязательной «автогражданке» в разы – за тот же период она составила 35 600 рублей, тогда как средняя премия по ОСАГО составляет около 5,5 тысяч рублей.

«Такое близкое значение выплаты по каско и по ОСАГО при таком, очевидно, неравном размере страховой премии свидетельствует о том, что рынок ОСАГО балансирует сейчас на грани рентабельности», – сказал Игорь Юргенс, – «Очевидно, что ОСАГО и каско – это совершенно разные продукты с разной экономикой. То, что автовладелец, у которого есть только полис ОСАГО за 5 тысяч рублей получает в случае ДТП выплату, сопоставимую с той, которую получает владелец каско, заплативший за полис несколько десятков тысяч рублей, говорит о высоком сервисе урегулирования убытков в ОСАГО».

Игорь Юргенс также напомнил, что в ОСАГО, в отличие от каско, при расчете выплат в обязательном порядке учитывается износ деталей, который составляет до 50% их стоимости. По данным «Автостата», средний возраст автомобилей в России – 13,4 года. При этом по каско, как правило, страхуются новые автомобили. «Средняя выплата по ОСАГО всегда будет ниже, чем по каско из-за большой разницы в возрасте страхуемых автопарков», – пояснил Игорь Юргенс.

Президент РСА также отметил, что выплаты по ОСАГО осуществляются в соответствии с данными справочников запчастей, разрабатываемыми РСА и обязательными для всех страховых компаний. Справочники актуализируются раз в полгода. Так, после их актуализации 1 декабря 2019 года стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по справочникам, выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9%. «Высокие значения средних выплат по ОСАГО говорят о том, что данные справочников вполне «в рынке». Фактически, такими же оценками стоимостей запчастей удовлетворяются клиенты страховщиков по добровольному каско», – сказал Игорь Юргенс.

Для справки:

Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Банком России.

Применение Единой методики является обязательным для страховщиков или их представителей, экспертов–техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств и судебных экспертов при проведении судебной экспертизы транспортных средств.