Законопроект о специальной экологической зоне в Байкальске может быть принят этой весной

Байкальск может стать пилотной территорией, где будет установлен режим специальной экологической зоны, позволяющий решать вопросы ликвидации последствий деятельности БЦБК, модернизации городской инфраструктуры, тесно связанной с целлюлозно-бумажным комбинатом, развития городского хозяйства без внесения изменений в жесткий природоохранный режим, распространяющийся на всю территорию вокруг Байкала. Законопроект о специальной экологической зоне на территории Байкальска будет внесен в Государственную Думу в ближайшее время. Об этом на совещании по вопросам развития города Байкальска, ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО БЦБК сообщил председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в Госдуме рассматривается возможность предоставить Правительству РФ полномочия по определению границ этой зоны. Напомним, совещание прошло 2 марта в Иркутской области, с участием заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, федеральных и региональных чиновников.

- В Байкальсе мы обсуждали не только ликвидацию деятельности БЦБК, но и задачи, которые связаны с развитием территории. И одна из самых больших проблем – это, как раз, законодательство. К сожалению, существующие очень жесткие ограничения не дают не то что развиваться, но даже провести в полной мере работы по ликвидации последствий деятельности БЦБК. И мы обсуждали, что необходимо внесение изменений в закон «Об охране озера Байкал», - отметил парламентарий. – Сегодня Байкальская природная территория состоит из трех зон: центральной экологической зоны, буферной и зоны атмосферного влияния. Прозвучало предложение внести изменения по созданию так называемой специальной экологической зоны, дать возможность Правительству РФ определять границы такой специальной экологической зоны, чтобы вопросы градостроительного характера, вопросы земельных отношений в рамках этой зоны определялись постановлением Правительства РФ. Это даст возможность, с учетом необходимой экологической экспертизы, позиции министерства природных ресурсов определить более точечно регулирование на территории, в данном случае, Байкальска, для того, чтобы не только обеспечить возможность рекультивации отходов, не только обеспечить возможность ликвидации последствий работы БЦБК, но и на многие годы дать возможность развиваться этой территории.

Лидер движения «Байкал-право», член Общественной палаты Иркутской области Андрей Анисов считает, что создание специальных экологических зон перспективно не только для Байкальска, но и для других территорий:

- Данный механизм – это путь решения множества правовых коллизий не только для Байкальска, но и для других муниципалитетов, находящихся в границах Байкальской природной территории. Кроме того, у нас есть проблемы, связанные с нахождением населенных пунктов в границах Прибайкальского национального парка. При его создании муниципалитеты не были включены в его состав, а позже решение было пересмотрено. Местные жители, точно так же, как и прочие граждане страны, воспользовались своим правом на приватизацию жилья, на получение права частной собственности на землю, но после включения населённых пунктов в состав нацпарка им запретили проводить процедуры со своей собственностью – продавать, передавать по наследству, дарить. Эта правовая коллизия нуждается в разрешении.

Руководитель регионального отделения Бюро по защите прав предпринимателей «ОПОРА России» Михаил Николаев полагает, что законопроект может решить комплексную задачу - улучшения экологической ситуации на Байкале и развития населенных пунктов:

- На первом этапе специальную экологическую зону нужно определить в городе Байкальске. Помимо того, что там до сих пор не обезврежена «экологическая бомба» в виде отходов БЦБК, стоят и продолжают разрушаться корпуса химического комбината, и в рамках действующего законодательства эту проблему не решить, там еще у людей имеются дополнительные проблемы, препятствующие нормальной жизни. Летом у них нет горячей воды. Требуется решение вопроса с новыми очистными сооружениями, со сбором мусора. Думаю, что правильно было бы организовать особую экологическую зону в границах населённых пунктов, прописать механизмы жизнедеятельности и контроля, и от этого выиграют все – и люди, и Байкал.

По словам Андрея Анисова, сейчас существует риск изъятия земельных участков у жителей, которым они были предоставлены уже после создания национального парка. Где проходят границы особо охраняемой природной территории, никто не знал, возможны пересечения, и таких случаев выявлена масса. Чтобы у одних людей не забирали землю, а другие не жили в страхе ее изъятия, крайне важно проработать вопрос возможности применения «заповедной амнистии» для населенных пунктов, по аналогии с «лесной амнистией».