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Более 15 тысяч иркутян приняли участие в праздновании Масленицы

3 марта 2020

Мероприятия, посвященные проводам зимы, стартовали в Иркутске 24 февраля и завершились 1 марта традиционными масленичными гуляньями во всех округах города. В них приняли участие свыше 15 тысяч человек. В течение праздничной недели мероприятия прошли на 80 площадках города, самые массовые из них состоялись на площади у дворца спорта «Труд» и на заливе Якоби, сообщает пресс-служба мэрии.

На заливе Якоби Иркутским театром народной драмы было организовано театрализованное представление «Казачья масленица». На площади у «Труда» для иркутян выступили воспитанники центра танца «АртиШок», ансамбли «Красная Горка» и «Калина». Гости праздника приняли участие в традиционных праздничных конкурсах и народных забавах. Театрализованные представления и интерактивные площадки были организованы во всех округах Иркутска. Масленицу отмечали во дворах, парках и скверах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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