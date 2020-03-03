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В Иркутске уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снижается

3 марта 2020

В Иркутске наблюдается положительная динамика по снижению уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Значительно уменьшилась численность заболевших в образовательных организациях города. По состоянию на 28 февраля 2020 года, в 132 муниципальных дошкольных образовательных организациях по причине гриппа и ОРВИ отсутствовали 4 041 детей (9,8 %). Причем, на данный момент групп, закрытых на карантин, в детских садах нет. В плановом режиме работают и общие образовательные организации. Однако в 15 школах на карантине остаются отдельные классы. Об этом рассказали на внеочередном заседании межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний при администрации города.

– В данный момент ситуация стабильная. Эпидемиологический порог не превышен и более того, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся образовательных организаций гораздо ниже, чем в прошлом году. Самыми эффективными методами по-прежнему являются вакцинация и своевременная профилактика, – отметила начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Иркутска Наталия Тарабан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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