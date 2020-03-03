Более 60 тысяч цветов вырастили в МУП «Горзеленхоз» к 8 марта

В преддверии весенних праздников специалисты МУПЭП «Горзеленхоз» г. Иркутска вырастили более 60 тысяч цветов. Как рассказала сотрудник МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш, к 8 марта они подготовили популярные у иркутян тюльпаны, а также гиацинты, крокусы и нарциссы.

– Гамма сортов довольно большая, одних только тюльпанов представлено до 23 видов. Мы выращиваем как проверенные сорта, так и относительно новые. Например, в пошлом году протестировали сорт «Люба», и в этом году уже запускаем его в массовую продажу. С сегодняшнего дня у нас начинается массовая срезка по три-четыре тысячи ежедневно, чтобы иркутянки к празднику получили свежие цветы, которые будут радовать глаз как можно дольше, – рассказала сотрудник МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

В «Горзеленхозе» также представлен большой ассортимент горшечных культур, выращенных в теплицах комплекса, и свежесрезанные цветы: розы, хризантемы, нарциссы, гвоздики, альстромерии и другие.